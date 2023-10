Da oggi le ordinazioni di tre nuovi diaconi

Settimana importante e piena di gioia per la diocesi ascolana per tre ordinazioni diaconali che si svolgeranno in cattedrale tra oggi e giovedì, sempre alle 18. Questo pomeriggio, il vescovo Gianpiero Palmieri ordinerà diaconi permanenti David Galasso e Luca Antonini. David, 45 anni, della parrocchia di San Paolo a Pagliare, è sposato con Germana e ha due figli di 15 e 14 anni. Docente di educazione fisica ed educatore per l’Anspi, fa parte dell’Unitalsi. In diocesi il vescovo gli ha affidato il compito di affiancare don Daniele De Angelis per lo sviluppo e formazione degli oratori diocesani. Luca Antonini, 52 anni, lavora nella diocesi come informatico e grafico. Sposato dal 2004 con Giovanna, ha un figlio di 12 anni. Svolge servizio nella parrocchia di San Giovanni Battista a Poggio di Bretta. Altra ordinazione diaconale giovedì 12 per David Montaldo che si è formato nel seminario ‘Redemprtoris Mater’ di Ascoli e che proviene dal cammino neocatecumenale. Nato a Cartagena, in Spagna, è il primo di quattro fratelli. E’ venuto in Italia in 2016 e ha fatto gli ultimi due anni di esperienza pastorale in Lombardia.

Matteo Porfiri