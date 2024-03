Da via Scirola a piazza Libertà,. Castel di Lama si rifà il trucco

Dalla riqualificazione di Piazza della Libertà alla realizzazione del Parco di Sambuco passando per la messa in sicurezza delle strade comunali, a Castel di Lama, nei mesi scorsi sono stati aperti diversi cantieri, portati avanti nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale Complementare al Pnrr nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Nel viale di via Scirola nei giorni scorsi sono stati piantumati 14 nuovi larici ricci, si tratta di alberi che non raggiungeranno una grande altezza. Il vice sindaco Marco Mattoni, con delega ai lavori pubblici, ha detto: "Stiamo stiamo sistemando anche i prati, abbiamo realizzato un sistema di irrigazione, inoltre sono state piantumate piante di lavanda e altri cespugli per regalare un centro non solo nuovo ma anche bello. Ancora alcuni dettagli, poi auspichiamo di restituire il viale alla città". Si tratta della riqualificazione del viale alberato di via Scirola, con annessa sistemazione di parcheggi e sottoservizi, per cui l’Usr ha erogato al Comune il primo acconto dell’importo complessivo, che è di 430.000 euro, di cui 50.000 a carico dello stesso Comune. Il progetto ha previsto oltre alla sistemazione dal punto vista manutentivo, anche il contestuale ridisegno dello spazio aperto al fine di renderlo più fruibile ed aumentare la sicurezza e l’offerta di spazi verdi e aggregativi. "Lo spazio che restituiamo alla cittadina è sicuramente più aperto, inclusivo, più accessibile e soprattutto più sicuro. Un’area completamente riqualificata, un importante biglietto da visita per Castel di Lama. Altro punto nodale è sicuramente Piazza della Libertà – anche qui stiamo lavorando –, per la realizzazione della grande copertura del teatro all’aperto, uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati, tramite una struttura in acciaio, con travi reticolari a grandi luci realizzate con profili tubolari circolari, l’intervento prevede anche il rifacimento della pavimentazione". L’importo totale per questo intervento, comprensivo della parte a carico del Comune, è di 725.300 euro.

Maria Grazia Lappa