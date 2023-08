Dai banchi alla vita: ritrovo 50 anni dopo il diploma

"1973-2023. Sono proprio i nostri 50 anni dal diploma di maturità sostenuto all’Istituto Magistrale Bambin Gesù di Fermo Una classe di sole donne ben 39 e che ora come allora non si sono smentite.

La ’casciara’ è stata la stessa, tanto che il tempo ci è sembrato non fosse passato.

Emozioni e ricordi di pagine vissute, si susseguivano tra una portata e l’altra che ci offriva il ristorante ’La Fonte di Mosè’ a Torre di Palme nella caldissima giornata del 23 luglio 2023. Certo eventi anche forti hanno segnato il percorso di alcune di noi. Oggi siamo qua però e questo, è un traguardo indubbiamente ’miracoloso’.

Non è mancato il pensiero a chi non ha risposto all’appello , ma da lassù avranno anche loro festeggiato . Per tutte ora che ci siamo ritrovate , l’intento e quello di non perdersi. La nostra ’tela’ non è ancora terminata, servono altre pennellate di colori".

È il pensiero che Norberta Bracalente dedica alle compagne di classe:

Laura Bellabarba, Tiziana Bracciotti, Marisa Calì, Vincenzina Callarà, Sonia Campofiloni, Marialuisa Concetti, Ivana Ficiarà, Emanuela Governatori, Marialuisa Granatelli,

Leonella Illuminati, Manuela Macerata, Nadia Maranesi, Ornella Marietti, Floriana Mazzafetto,

Mariaelena Paniconi, Cristina Romagnoli, Luana Romanelli,

Giuseppina Sagripanti,

Daniela Santoni, Paola Tempestilli, Maria Luisa Torquati e Massima Tulli.