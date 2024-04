Dai Marlene Kuntz allo Stato sociale. Il Primo Maggio a tutta musica

Saranno i Marlene Kuntz e Pietro Ubaldi, gli indiscussi protagonisti della Festa del 1° maggio organizzata dalla Asd Agraria con il patrocinio e il contributo del comune, nonché il sostegno economico di diversi sponsor privati. La celebrazione, giunta alla sua 52esima edizione, andrà in scena come di consueto nel quartiere Agraria con un’altra interessante novità: la consegna di targhe omaggio alle famiglie storiche della zona. Si parte sabato 27 aprile alle 18 con l’apertura del ‘Food truck festival e, alle 21.45, l’inaugurazione del palco a cura del dj e produttore Molella. Domenica 28, alle 15, sarà la volta delle fiere di piante e fiori e dell’artigianato, poi dalle 16 i talk della ‘Retromania 80’, alle 18 l’apertura dei truck e alle 21.45 il concerto dei Marlene Kuntz, per festeggiare i trent’anni dell’album d’esordio ‘Catartica’, vera pietra miliare dell’alt rock anni ’90. Lunedì 29, oltre alla consueta presenza del food, ci sarà l’esibizione di Vizi e Vitù, tribute band di Vasco Rossi.

Ancora la musica occuperà la scena dell’Agraria di martedì 30, con la performance live ‘Sintomaticomistero’ (alle 19) omaggio synth-wave a Franco Battiato. Alle 21.45, invece ecco il concerto de Lo Stato Sociale, gruppo classificatosi secondo all’edizione 2018 di Sanremo. Il 1° maggio, quindi, sarà pienissimo di eventi, dal mercato (alle 8) alla fiera dell’artigianato (dalle 9.30) alla pedalata ‘Sdrinati e contenti’ organizzata dalla Fiab (9.30) alla fiera di piante e fiori (9.30) all’apertura del ‘Villaggio dei bambini e ragazzi’ (9.45) alla seconda edizione del ‘Drift show’ (10), il ritorno dei truck (dalle 11) la gara radiocomandi (11) il ‘Calciobalilla umano’ (11), la santa messa (11.30) la proposta di vintage games intitolata ‘Giochi e giochi’ (14), il concerto della cartoon cover band The Misfits (15) e della Hobos Street Band (15.30) che si esibirà per le vie del quartiere, il mixtape live music (16.30) e lo spettacolo ‘Da Bimbumbam a Game Boat’ di Pietro Ubaldi, leggenda del doppiaggio italiano, alle 19.30. La chiusura sarà affidata alla seconda parte del mixtape live music, a partire dalle 21.30. A manifestare soddisfazione sono stati gli assessori Campanelli e Camaioni e la consigliera Sabrina Merli, nonché i referenti dell’Asd Agraria, che hanno rivelato la chicca della festa: la donazione di circa 80 targhe alle famiglie storiche dell’Agraria, conosciute soprattutto attraverso i tipici soprannomi, rigorosamente in dialetto sambenedettese. Il contributo del comune alla manifestazione è di 25mila euro, su circa 80mila euro di spesa totale.

Giuseppe Di Marco