Dal festival musicale al teatro, confermati gli eventi estivi a Cupra

Nonostante l’imminente scadenza del mandato, la giunta comunale di Cupra Marittima è a lavoro per programmare la prossima estate ed ha riconfermato i principali eventi turistici-culturali. Previsto un investimento di 20mila euro per la XXII edizione del ’Cupra musica festival’, che viene organizzato dalla Pro Loco grazie a un contributo di 6 mila euro chiesto alla camera di commercio di Ascoli ed i restanti 14mila da bilancio comunale. Confermata anche la rassegna di teatro al parco archeologico in collaborazione con l’associazione Nuova Ninfa, il cui direttore artistico Simone Amabili ha proposto un ciclo di spettacoli teatrali con iniziative collaterali al fine di promuovere e valorizzare l’area archeologica con il coinvolgimento di giovani. Il progetto ha un valore di 25mila euro di cui 15mila che dovrebbero arrivare dalla Fondazione della cassa di risparmio di Ascoli ed i restanti 10 mila da bilancio comunale.

"Cerchiamo di valorizzare il territorio gravando il meno possibile sulle casse del comune – hanno affermato il sindaco Alessio Piersimoni e l’assessore alla cultura Daniela Luciani – sfruttando ogni opportunità di finanziamento". L’amministrazione ha anche partecipato al bando regionale per la concessione di un contributo teso a incentivare il trasporto collettivo in occasione di eventi particolari. Il comune ha chiesto 7mila euro per attivare i bus navetta per cittadini e turisti in occasione di manifestazioni al parco archeologico e al paese di Marano.