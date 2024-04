Dal film allo spazio espositivo, sono stati presentati 23 progetti

Sono 23 i progetti presentati nell’ambito del forum di progettazione ideato da Legambiente insieme al terzo settore. Giovedì ne sono stati illustrati eccezionalmente alcuni. Il regista Raffaele Greco, il direttore artistico Francesca Greco e lo sceneggiatore Pietro Albino Di Pasquale (curatore del ’Fluvione Film Festival’ e responsabile dell’associazione Educ-arte) hanno presentato il film documentario chiamato ’Il Travaso dell’Asina’. "E’ un progetto di arte contemporanea che parte da Ascoli ma che vogliamo estendere alla Salaria e col quale vogliamo ragionare su cos’è l’inquinamento, tenuto conto che l’inquinamento stesso parte da un punto di vista culturale, derivante anche dal fatto che le persone sono state portate a non affezionarsi al territorio" ha detto Greco. Di Pasquale ha aggiunto che "stiamo iniziando a girare: dateci la possibilità di farlo per raccontare un territorio contaminato che verrà trasformato in un luogo verde". "Il nostro primo apporto sarà quello di relazionarci con la comunità, cercando di far parte noi stessi della comunità che vive questa trasformazione attraverso la rinascita dell’area Carbon" ha aggiunto Greco. La Libera Accademia delle Belle Arti di Ascoli ha presentato il progetto ’C.a.s.a.’. "Sta per centro di arte sociale ambientale" ha spiegato Zeno Rossi aggiungendo che "è un art college strutturato, il primo in Italia. Una triennale totalmente immersiva: ad ogni singolo ragazzo viene affidato un box che in tre anni produrrà arte contemporanea che avrà un suo spazio creativo. A bonifica interamente completata, vogliamo dare finalmente ad Ascoli uno spazio espositivo per ospitare grandi eventi di arte contemporanea e ambientale, con una funzione sociale". Gaetano Amici ha ricordato il progetto Picenworld Museum, il museo tecnologico con un percorso tematico esperenziale sotterraneo sul Popolo dei Piceni, presentato nel 2021. Una parte è stata realizzata attraverso la Fondazione Carisap. "E’ irrealizzabile? No, ci sono risorse destinate a questo tipo di iniziative ma, dovendo attendere la bonifica complessiva, c’è tempo e possibilità per intercettare questi fondi, portando Ascoli oltre i suoi confini" ha detto Amici. Anna Laura Petrucci ha annunciato la presentazione "in qualità di co-direttore di un master di specializzazione all’Università La Sapienza di Roma di un progetto volto a dedicare tesi di specializzazione del nostro Master al tema della Carbon e sulle modalità di gestione: i nostri temi sono solitamente legati ad ambiente, sostenibilità e cultura come strumento di trasformazione e da Roma c’è piena disponibilità".

Peppe Ercoli