Dal primo cittadino Carelli arriva un’altra ordinanza anti lupi

‘Attenti al lupo’ non è solo il titolo della nota canzone del grande Lucio Dalla, ma un appello che il sindaco di Montottone Gianni Carelli rivolge ai cittadini, per la seconda volta in cinque mesi, tramite ordinanza pubblica. E’ dei giorni scorsi, infatti, l’avvistamento alle 7 di mattina (testimoniato con riprese video) di un lupo, o di un cane inselvatichito, spintosi in Piazza Mario Cifola, mentre altri due sono stati avvistati in via dello Stadio, sempre nella zona centrale del paese. All’episodio è seguito il provvedimento del sindaco preposto ad invitare i cittadini a prestare la massima attenzione, di non passeggiare nelle ore notturne con i propri cani e di avvisare le autorità competenti in casi di avvistamento. Si tratta di un richiamo sostenuto dalla cura per la comunità preposto alla tutela di persone ed animali domestici, che in sostanza ribadisce gli stessi principi contenuti nella prima ordinanza emessa dal sindaco in concertazione con la Prefettura, lo scorso agosto, ed emanata sulla base di numerose segnalazioni di avvistamenti di lupi anche alle porte del centro storico. Il sindaco però, che sa benissimo che le ordinanze hanno lo scopo di tutelare i cittadini ma non risolvono il problema, aveva fatto di più. Aveva infatti fatto espressa richiesta agli enti competenti di monitoraggio dei lupi sul territorio al fine di un censimento degli stessi. Da qui, organizzare un piano di intervento per risolvere la problematica, garantendo la tutela dei cittadini, degli animali domestici e degli stessi lupi.

Paola Pieragostini