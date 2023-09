Dalla droga ai cantieri, controlli a tappeto e multe

I Carabinieri delle Compagnie di Ascoli e San Benedetto negli ultimi giorni hanno ulteriormente intensificato i controlli del territorio di competenza. Il servizio, eseguito con l’impiego di numerosi uomini e mezzi, ha riguardato, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche la sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del codice della strada. Il dispositivo di controllo, che ha visto anche la collaborazione di personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli, ha permesso di effettuare mirati controlli, perquisizioni ed ispezioni, sia ad attività produttive che a giovani assuntori di sostanze stupefacenti. In particolare i carabinieri della stazione di San Benedetto, impegnati in un controllo sull’area costiera, hanno rintracciato un 36enne del luogo con vari pregiudizi contro la persona, traendolo in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio esecuzioni penali di Ascoli, poiché condannato a scontare 3 mesi di reclusione per reati commessi anni addietro. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Marino del Tronto. A Comunanza, i militari della locale stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno proceduto ad un controllo in un cantiere edile in atto sulla SS.78, sanzionando sia il titolare che un operaio della ditta che stava svolgendo i lavori per l’omesso aggiornamento del piano di sicurezza e per la violazione di norme antiinfortunistiche. Complessivamente sono state comminate ammende pari a 5.700 euro.

E non è venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla Prefettura di Ascoli cinque ragazzi di San Benedetto, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, controllati sul lungomare e trovati in possesso dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, di modiche quantità di hashish e marijuana. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

p. erc.