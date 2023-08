Dall’amante del marito armata di mazza da baseball: denunciata

Di una lite a colpi di mazza da baseball, originata da motivo di gelosia fra due donne ascolane rivali in amore, si occuperà il prossimo dicembre il tribunale di Ascoli davanti al quale comparirà una 50enne difesa dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto); dovrà rispondere delle ipotesi di reato di minaccia grave, lesioni personali e possesso ingiustificato di un’arma. La donna finita nei guai con la giustizia era evidentemente accecata dalla gelosia e in questo stato si sa che talvolta possono essere assunti comportamenti che normalmente non si avrebbero. La storia in stretta sintesi è questa. L’ascolana è sposata, ma il marito deve essere un tipo intraprendente visto che, oltre a portare avanti il tran tran familiare con la moglie, ha pensato bene di coltivarsi una relazione extraconiugale di nascosto dalla consorte. Ma la ’liaison’ piano piano è arrivata all’attenzione della moglie tradita. Così la donna si è armata di una mazza da baseball e si è diretta verso la casa della rivale in amore alla vista della quale ha cercato di aggredirla. Una scena alla quale hanno assistito alcuni passanti che, vista la colluttazione in atto, sono intervenuti per dividere le due donne, senza per altro riuscirci. Finché non sono giunti i carabinieri; nel frattempo la donna tradita ha cercato di nascondere la mazza da baseball nella sua auto, ma i militari l’hanno scovato. E’ quindi scattata la denuncia. Storia che verrà ora rievocata in un processo.

p. erc.