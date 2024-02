Delegazione Carifermo incontra imprenditori al Micam e Lineapelle, focus sulle sfide del momento

Una delegazione della Cassa

di Risparmio di Fermo ha incontrato gli imprenditori presenti al Micam e a Lineapelle. Il Direttore Commerciale di Carifermo Roberto Bene, il responsabile del Marketing Aziende Daniele Ascenzi, il Coordinatore Imprese della Hub di Civitanova Marche Andrea Boccatonda e quello della Hub di Fermo Andrea Petrini. Hanno avuto modo di confrontarsi con gli operatori sulle principali tematiche in corso in questo particolare periodo storico. Il Direttore Generale Ermanno Traini: "Siamo soddisfatti dei riscontri e dei contatti avuti nelle due giornate di fiera. Ho condiviso con i colleghi presenti, le sensazioni e i temi affrontati con i Clienti in modo da poter dare il giusto ed immediato sostegno alle esigenze esplicitate. Anche in questa edizione si è constatata una discreta vivacità e la presentazione di prodotti di elevata qualità, innovativi, realizzati con materiali sostenibili, frutto della visione imprenditoriale dei nostri Clienti".