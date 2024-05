Delegazione fermana al premio letterario ’Filippo Sanna’

Anche una nutrita delegazione fermana sarà presente, in questo weekend a Rieti, all’atto conclusivo del Premio letterario nazionale ‘Filippo Sanna’, organizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale ’Il sorriso di Filippo’, con la direzione artistica del poeta Bartolomeo Smaldone. L’iniziativa è oramai divenuta un vero e proprio punto di riferimento per i giovani scrittori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Filippo Sanna morì, a soli 23 anni, causa delle gravi ferite riportate nel sisma di Amatrice del 24 agosto 2016. Il programma della due giorni del Premio sarà aperto, oggi alle ore 19, dal concerto del maestro organista Stefano Mostosi. Domani, alle 18, è previsto lo svolgimento delle operazioni di gara. A contendersi il Premio saranno dieci racconti ispirati al tema ’La musica’, selezionati dalla giuria tecnica tra quelli in concorso, e affidati alla lettura di una giuria demoscopica composta da trenta membri provenienti da tutta Italia. Il vincitore assoluto, si aggiudicherà il bassorilievo realizzato dallo scultore Fabio Grassi e un fine settimana per due persone a Genova.