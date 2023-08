Demofobia, la globalizzazione odia i popoli?" a Belmonte Piceno"

Il Festival Storie ospita a Belmonte Piceno il filosofo Diego Fusaro. Il docente di storia della filosofia all’Istituto alti studi strategici e politici di Milano, parlerà di ‘Demofobia: la globalizzazione odia i popoli?’. L’evento si terrà oggi alle 21,30 in piazza Leopardi, nel centro storico di Belmonte Piceno. Si tratta dell’undicesimo evento del ricco Festival che in 7 mesi porta ben 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano - Maceratese, sotto la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e Manu Latini. "Demofobia – sottolinea

Fusaro – è il nome che dice il disprezzo misto a paura che la politica ha verso il popolo al tempo della globalizzazione neo-liberale. Al governo dei Paesi occidentali si alternano partiti di destra e di sinistra, eppure nulla sembra cambiare per il popolo e le sue istanze. È l’alternanza senza alternativa. Siamo così passati dalla democrazia alla demofobia: la paura del popolo da parte di chi gestisce monoliticamente il potere. Non può oggi esservi progetto culturale e politico serio che non riparta dal popolo". Biglietti a 12 euro (intero) e 8 euro (under 14); per info 0734-632800, su wapp 339-3706029.

a. c.