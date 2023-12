Denunciato per l’evasione dai domiciliari

Serie di operazioni per i carabinieri del Fermano per contrastare i fenomeni di illegalità di varia natura sul territorio. I carabinieri della Stazione di Monte Urano hanno denunciato un uomo di 75 anni residente nello stesso comune per il reato di evasione. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dal proprio appartamento durante un normale controllo di verifica. La stazione di Monte Urano ha informato l’Autorità giudiziaria, che procederà con gli ulteriori accertamenti del caso. In un’altra operazione, i carabinieri della Stazione di Porto Sant’Elpidio hanno deferito tre individui per inosservanza di misure di prevenzione e cautelari. Nel primo caso, un uomo di 40 anni residente a Monte San Giusto, è stato ritenuto responsabile del reato di inosservanza della prescrizione di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Fermo. Nonostante il provvedimento, l’individuo è stato controllato nella via Cavour di Porto Sant’Elpidio. Nel secondo caso, un giovane di 36 anni residente a Chiaravalle, è stato denunciato per inosservanza di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Fermo. Il controllo è avvenuto nella via Siena di Porto Sant’Elpidio. L’ultimo episodio è avvenuto sempre a Porto Sant’Elpidio, dove i carabinieri hanno deferito un uomo di 57 anni residente in Sant’Elpidio a Mare, per inosservanza di provvedimenti delle autorità. Il soggetto, già sottoposto a misura cautelare di presentazione all’autorità due volte al giorno, ha omesso di presentarsi presso il Comando dei carabinieri senza giustificazione valida. Informata l’Autorità giudiziaria, che procederà come da protocollo, probabilmente con un aggravamento della misura cautelare nei confronti del soggetto.