Derby in vista e scontri tosti nel girone B

Il fortissimo Cesena è volato in Cadetteria, ma il girone B della Serie C continuerà ad essere il più impegnativo della Lega Pro. Per il secondo anno di fila infatti, due squadre tra quelle retrocesse dalla serie B con tutta probabilità verranno inserite in questo raggruppamento. Era capitato a Perugia e Spal, e stando al criterio geografico con cui vengono composti i gironi di serie C, dovrebbe accadere nuovamente con Ascoli e Ternana. Due società storiche con tifoserie importanti, che andranno ad impreziosire il Girone rendendolo ancora più difficile. In attesa di sapere chi vincerà i playoff andando a fare compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia in Serie B, va delineandosi infatti un girone di ferro con numerosi derby affascinanti e club che almeno sulla carta possono ambire alla promozione. Ai nastri di partenza del girone B dovrebbero partire Spal e Virtus Entella, grandi deluse dell’ultimo campionato. Inizialmente candidate a lottare per la promozione, non sono nemmeno arrivate ai playoff rischiando addirittura di finire ai playout. Nelle Marche e in Umbria i riflettori saranno puntati sui grandi derby regionali: Ancona-Ascoli e Perugia-Ternana. Non va dimenticato il Pescara, espressione di un’altra piazza che vuole tornare protagonista. Marche e Umbria potranno poi contare su Vis Pesaro e Gubbio, quest’ultimo ormai stabilmente nei piani alti della classifica. La truppa della Toscana sicuramente potrà fare affidamento di nuovo almeno su Arezzo, Lucchese e Pontedera, oltre alla matricola Pianese che ha vinto il campionato di serie D. Dovrebbero restare nel girone B il Pineto del nuovo Mister Mirko Cudini e il Sestri Levante, mentre sul fronte delle neopromosse c’è grande attesa nei confronti di Carpi e Campobasso.

La Romagna non può più contare sul Cesena, ma sarà rappresentata dal Rimini. In ogni caso, per avere un quadro definitivo bisognerà attendere la fine dei playoff di serie C e soprattutto l’iscrizione dei vari club al campionato, perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Una curiosità: nella stagione 2022-23 Ascoli, Perugia, Spal e Ternana militavano tutte in serie B. Picchio e Fere si sono salvati abbastanza agevolmente, mentre Grifo e biancazzurri sono precipitati in serie C. Quest’anno è toccato proprio a bianconeri e rossoverdi l’amaro calice della retrocessione.

Valerio Rosa