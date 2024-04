Di nuovo insieme dopo 50 anni

Si sono ritrovate dopo 50 anni dal diploma le ex compagne di classe della 5ªB dell’Istituto Tecnico Femminile di Ascoli. Econome dietiste che hanno fatto il loro percorso lavorativo, allontanandosi un po’, ma rimanendo comunque sempre in contatto telefonicamente prima e attraverso i social successivamente. Alla fine hanno organizzato questa serata amarcord con aneddoti e tante risate. Eccole in splendida forma, nelle due foto scattate nel 1974 e oggi: Teresa Pagliuca, Rita Antonacci, Rita Girolami, Teodora Orlini, Anna De Angelis, Guglielmina Cicchi e Giovanna Silvestri.