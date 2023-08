Differenziata carta in leggero calo Report: nel Piceno 64 chili a persona

Nel 2022 le Marche hanno confermato la propria raccolta differenziata di carta e cartone sopra le 100mila tonnellate annue, per l’esattezza 104mila. È un dato in calo di 4 punti percentuali rispetto al 2021, comunque in linea con la contrazione della produzione di rifiuti urbani cui si assiste in regione e più in generale in Italia. Analizzando i numeri nel dettaglio, così come disponibili a maggio 2023, in tutte le province assistiamo ad una riduzione della raccolta, con una media pro-capite che, quasi in tutti i casi, resta però sopra o in linea con quella nazionale. In cima ad una virtuale classifica, sono in testa le province di Pesaro Urbino con oltre 33.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e una media pro-capite che sfiora i 96 kg per abitante, e Macerata (oltre 19.500 tonnellate di materiale cellulosico e 64,0 kg la media di raccolta di ciascun cittadino). La provincia di Ascoli registra 12.400 tonnellate raccolte, con un pro-capite di 61,5 kg, quella di Ancona poco meno di 29.000 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 61,7 kg. Nella provincia di Fermo raccolte quasi 10.000 tonnellate di carta e cartone differenziate e un pro-capite medio di 58,4 kg. È quanto emerge dal 28° Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia pubblicato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica.

"I numeri – sebbene riportino un segno negativo (-4.900 tonnellate) – non devono ingannare perché la raccolta differenziata di carta e cartone rimane un’attività consolidata e praticata quotidianamente" commenta Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. "In termini di media pro-capite, infatti, ogni cittadino delle Marche ha differenziato e avviato a riciclo 69,8 kg di carta e cartone, un risultato nettamente superiore rispetto alla media nazionale (pari a 61,5 kgab".

Comieco ha gestito nelle Marche l’avvio a riciclo di quasi 58mila tonnellate di carta e cartone, pari al 55% della raccolta complessiva. Ai 206 comuni convenzionati sono stati corrisposti corrispettivi per oltre 5 milioni di euro. A livello nazionale, complessivamente sono stati raccolti oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiali cellulosici (+0,6% sul 2021) e la media pro-capite nazionale ha raggiunto i 61,5 kgab. Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici si è attestato all’81,2%: è stato così confermato il superamento degli obiettivi UE al 2025 e il progressivo avvicinamento ai target fissati per il 2030.