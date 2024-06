Diplomati nel 1984, si ritrovano a cena

Si sono ritrovati dopo quant’anni dalla maturità conseguita nel 1984 all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ’Umberto I’ di Ascoli gli ex alunni della classe 5 E insieme agli insegnanti Mario Forconi, Ugo Giovannetti e Elio Aureli. E’ stato un incontro speciale al ristorante Il capriccio degli Dei, a due passi dalla sede della scuola, tra abbracci, emozioni e un pizzico di nostalgia. Il tutto grazie al lavoro organizzativo dell’infaticabile Lilly Pontani. Dopo le foto di rito davanti al cancello della scuola e nella vicina piazza Ventidio Basso, il momento conviviale è stato aperto dall’immancabile appello effettuato dal mitico prof Mario Forconi, con un pensiero particolare rivolto alla compianta Patrizia Baldini. Durante la cena degli ex studenti sono riaffiorati i ricordi indelebili degli anni spensierati della scuola, conditi con aneddoti e risate, come se il tempo non fosse mai trascorso. La serata si è conclusa con un video amarcord. Venti sono i ragionieri che hanno risposto all’appello, alcuni tornati per l’occasione da Como, Treviso, Roma e dal vicino Abruzzo: Lilly Pontani, Antonello Virivè, Guglielmo Parisani, Claudia Minali, Carla Orsolini, Marco Morganti, Alessandro Negroni, Stefano Paolini, Tiziana Giacoboni, Maria Rita Alessi, Paolo De Simoni, Monica Failli, Franco Fioravanti, Antonella Mariotti, Paolo Piredda, Luigi Proietti, Gabriela Traini, Tiziana Traini, Paolo Vitelli, Monica Vulpiani. Il gruppo è numeroso ed ha una propria chat per mantenere vivi i contatti.

Valerio Rosa