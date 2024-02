Disagio giovani, un progetto per le famiglie

Supporto alle famiglie per il contrasto al disagio giovanile: è tutto pronto per ‘Ri_Generazioni’, iniziativa promossa dall’associazione Centro Famiglia in collaborazione con la Fondazione Carisap, che ha messo sul piatto 40mila euro per la realizzazione dell’intervento. Il progetto si svolgerà fino al 12 agosto 2025, nel territorio montano dell’Ats 24 e prevede una gestione in rete con il comune di Comunanza, l’Unione Montana dei Sibillini, la parrocchia di Santa Caterina di Alessandria, di San Benedetto Abate e di San Paolo Apostolo, nonché con l’Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini. L’idea alla base di ‘Ri_Generazioni’ è di creare una rete di soggetti territoriali attraverso il potenziamento dei servizi sociali di accompagnamento agli adolescenti e alla famiglia. L’obiettivo è potenziare e migliorare i servizi già presenti sul territorio a favore di un multi-target (famiglie, giovani coppie, adolescenti giovani, anziani, insegnanti e operatori del terzo settore), mitigando le forme del disagio giovanile inteso nel senso più lato del termine includendo anche forme di dipendenze vecchie e nuove comprese quelle digitali. Quindi si intende attivare un processo di sviluppo del territorio con attori locali supportato da esperti. Si formerà una cabina di regia con i referenti di tutti i partner istituzionali e non coinvolti per delineare strategie di sviluppo del benessere del territorio. Inoltre, si attiveranno percorsi di co-progettazione territoriale e sociale con adolescenti. Infine, verrà sensibilizzata la comunità sui temi legati alla famiglia. Il tutto verrà attuato tramite lo sportello di ascolto del disagio, uno sportello di ascolto nelle scuole, la mediazione culturale e linguistica a supporto degli adolescenti stranieri, laboratori di co-progettazione, percorsi informativi e laboratoriali per famiglie, educatori del sociale, prof e ragazzi.