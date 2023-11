Disegnatore di arredamenti

Si ricerca arredatore o arredatrice di interni con esperienza di vendita e progettazione o apprendista, senza esperienza, ma con laurea ad indirizzo design, per impiego a San Benedetto. Per candidarsi contattare il centro per l’impiego di San Benedetto (email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; telefono: 0735655600).