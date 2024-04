’Disostruzione delle vie aeree’ con l’Avis

In occasione del 45º anniversario, l’Avis di Cupra Marittima mette in campo una serie di incontri dedicati alla salute e al benessere della comunità locale. Il secondo appuntamento, dopo quello incentrato sulle problematiche cardiache tenuto dal cardiologo Franco Pezzuoli, domani alle 21 nella sala consiliare di Cupra Marittima si terrà l’incontro sul tema: ’Disostruzione delle vie aeree’. La presidente dell’Avis, Lara Amadio, evidenzia l’importanza di questo evento, che offrirà nozioni pratiche fondamentali sulle manovre da attuare in caso di soffocamento, sia per i più piccoli che per gli adulti. I relatori saranno il dottor Claudio Carosi e il dottor Andrea Chiavaroli, entrambi laureati in scienze infermieristiche e docenti con notevoli esperienze. È un’occasione imperdibile per imparare tecniche salvavita che possono fare la differenza in situazioni di emergenza. L’Avis di Cupra Marittima segnala un aumento del 25% dei nuovi donatori quest’anno. Dato positivo che promette di rafforzare ulteriormente la capacità dell’associazione di fornire supporto vitale a coloro che ne hanno bisogno.