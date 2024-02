Dmitrii scomparso, ricerche anche al lago di Gerosa

Archiviato anche il quarto giorno di ricerche del cittadino russo Dmitrii Kurdumanov, 50enne, residente con moglie e tre figli, nel ’Borghetto’ zona castello di Sant’Andrea a Cupra. Scandagliate le zone più impervie attorno casa, ora le ricerche dei vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e volontari si sono estese dalla fascia costiera fino a Ripatransone, ma anche nel lago di Gerosa, dove amava recarsi. Intanto arrivano conferme su alcuni particolari che stanno modificando i termini delle ricerche. La moglie dell’uomo ha trovato in garage, dove Dmitrii di solito trascorreva del tempo, alcuni appunti che, secondo gli investigatori, non prometterebbero nulla di buono. Intanto viene confermato che il cittadino russo, operante nel settore della logistica import-exsport, ha lasciato a casa il telefono, i documenti ed il portafoglio, però emergono altri particolari sulle immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza privata che si trova in un’abitazione lungo la strada che dalla collina scende verso mare. Dmitrii, allontanatosi di casa nel lasso di tempo che la moglie ha accompagnato i figli a scuola, aveva con se un borsone che portava in spalla come fosse uno zaino. Cosa c’era dentro e dov’era diretto?