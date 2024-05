Domani appuntamento con la poesia. Ci sono Lauretano, Alleva e Barone

Domani, alle 18, nella biblioteca comunale ’Don Gerardo di Girolami’ di Cupra Marittima, si terrà il prossimo appuntamento della rassegna ’Biblioteca d’Autore’. L’evento, intitolato ’Nel cuore della poesia’, vedrà la partecipazione di Gianfranco Lauretano, Antonio Alleva e Fabio Barone. La serata sarà coordinata da Lucilio Santoni, che guiderà il pubblico attraverso un percorso fatto di versi, riflessioni e dialoghi sull’arte poetica. ’Nel cuore della poesia’ rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati della letteratura e per chi desidera avvicinarsi alla poesia. I tre autori di fama nazionale offriranno letture e interpretazioni dei loro componimenti più significativi. Il ciclo di incontri ha l’obiettivo di promuovere la lettura e la scrittura attraverso il confronto diretto con gli autori. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il telefono 0735 363616.