Domani la passeggiata ecologica a Castel di Lama

Si terrà domani, in collaborazione con l’Avis la Passeggiata ecologica organizzata dal comune di Castel di Lama. Una passeggiata tra le verdeggianti colline della Vallata, alla riscoperta delle fontane del territorio. La partenza è prevista per le 8.45 nel nuovo parco pubblico di Sambuco, che si trova tra via Cavour e via dei Fossi, dove per l’occasione sarà effettuata la messa a dimora di tre piante di corbezzolo, e verrà installata un’arnia con le api donata dalla Casa delle Api. Il percorso si snoderà lungo tutte le ville e toccherà le fontane: dell’Olmo, via Salaria (ex lavatoio), Scodalupo, fontana lavatoio di Valentino, fontana lavatoio di Sambuco. Durante il percorso, grazie alla collaborazione della dottoressa Luana Lappa, i presenti conosceranno la storia delle fontane per apprezzarne ancora oggi il valore e la funzionalità.

Sarà anche l’occasione per capire il valore di un ambiente pulito, ai partecipanti infatti verrà consegnato un kit per la raccolta dei rifiuti (carta e plastica), che potrebbero trovarsi lungo il percorso, il materiale raccolto all’arrivo verrà depositato in appositi contenitori. L’iscrizione è obbligatoria entro oggi, al numero 3713901516, all’arrivo verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.