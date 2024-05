Domani si torna in vasca. Fermo cerca riscatto contro la Coop Carpi

Nuova battaglia sportiva per i ragazzi della Fermo Nuoto e Pallanuoto, che sabato alle ore 20:45, affronteranno nella piscina comunale di Fermo, la Coop Carpi. Un girone di ritorno del campionato di Serie C, che vede la squadra di casa veleggiare nelle parti alte della classifica generale, con gli atleti di Mister Sorcionovo, determinati a combattere dopo l’ultima sconfitta al fotofinish in casa della Ravenna PN. Malgrado il risultato finale in trasferta, la squadra di casa si è mostrata ben equilibrata, riuscendo a conquistare il doppio vantaggio nel terzo periodo, per poi subire il tiro finale allo scadere del tempo da parte del Ravenna, in superiorità numerica, che ha segnato il 10-9 finale. I ragazzi sono dunque pronti a rifarsi e portare a casa una nuova vittoria.