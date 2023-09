Donazioni in aumento per l’Avis

Nell’ottica del costante impegno per la promozione della donazione del sangue, la sezione comunale dell’Avis di San Benedetto comunica una nuova apertura straordinaria del Centro Trasfusionale presso l’Ospedale Madonna del Soccorso, in programma nel pomeriggio di domani. "Sono 3.341 le donazioni effettuate dai soci fino al 31 agosto, con un incremento rispetto al 2022 di 205 donazioni: i nuovi donatori, del 2023, sono, invece, 246 – dice il presidente della sezione, Marco Lorenzetti –. Mentre è imminente la scadenza, il 5 settembre, del nuovo bando per le borse di studio rivolto agli studenti delle scuole superiori della città, tra le iniziative che ogni anno mettiamo in campo quali attività di promozione verso la donazione del sangue: un gesto importantissimo, che richiede pochi minuti, ma che per qualcuno può significare la vita, la salvezza. Tra le più recenti – racconta Lorenzetti – si è svolta una cena tra le vigne, sviluppata nella suggestiva cornice dell’Oasi Biologica Cantine Cardocchia di Montedinove della famiglia Marini, tra i grappoli d’uva ormai maturi, che ha coinvolto ed entusiasmato i soci donatori, che in conclusione della stagione hanno potuto assistere ad un tramonto stupendo"". All’evento hanno partecipato il presidente provinciale dell’Avis, Stefano Felice, i sindaci di Montedinove, Antonio Del Duca, il collega di Acquaviva Picena, Sante Infriccioli, e l’ex sindaco di San Benedetto, che di Montedinove è nativo, Giovanni Gaspari. In precedenza, sempre a Montedinove si era svolto un Foraging di Primaver, un’escursione nelle campagne di Montedinove alla ricerca di erbe spontanee.

Stefania Mezzina