Donna aggredita: era stata notata sotto il cavalcavia

Ha suscitato una certa apprensione la notizia dell’aggressione subita dalla donna polacca di 38 anni, I. E. Z. trovata, con una vasta ferita alla testa e varie contusioni agli arti, nella zona retrostante il Palariviera di San Benedetto nel primo pomeriggio di venerdì. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto, ma al momento dell’aggressore nessuna notizia. L’attività investigativa sembra essere complessa, poiché la donna, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di San Benedetto, ma non in pericolo di vita, non collabora con gli investigatori dell’arma dei carabinieri che, a ogni modo, escluderebbero una violenza di genere. Nel momento in cui veniva soccorsa dal personale del 118, ha cercato di allontanare i carabinieri, accrescendo i dubbi sulle sue eventuali attività nel territorio. La vittima dell’aggressione era stata notata mentre usciva da sotto il cavalcavia di via Scarlatti e si stava dirigendo nella zona cui si accede dietro il Palazzo dei congressi. La donna sembra essere senza fissa dimora, ma da qualche tempo frequenta Porto d’Ascoli. Avrebbe problemi di droga e alcool e frequenterebbe ambienti poco trasparenti. Le indagini dei carabinieri sono a largo raggio, ma con i fari puntati negli ambienti in cui, forse, orbita. Particolare attenzione nel mondo dello sfruttamento della prostituzione e a quello del traffico di sostanze stupefacenti.