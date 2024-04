Donna di Colli morta ad Ostia, 41enne in carcere per omicidio

Resta in carcere con l’accusa di omicidio Dorin Nemtelea il 41enne moldavo accusato di aver ucciso lo scorso 4 aprile Angelina Soares De Souza, 46enne brasiliana da anni residente a Colli del Tronto dove ha convissuto con un sambenedettese; dalla relazione è nata una figlia, affidata al padre naturale. L’uomo è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Roma, ma non ha saputo raccontare nei dettagli cos’è successo all’alba di giovedì scorso quando un tragico volo dal quarto piano ha spento la vita alla donna. Il giudice ha quindi convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri di Ostia, come pure la detenzione in carcere. Il prossimo passo dell’inchiesta della magistratura romana sarà l’autopsia nella quale la famiglia di Colli del Tronto sarà rappresentata dall’avvocato Umberto Gramenzi.

Dopo la segnalazione del cadavere in strada, i carabinieri hanno sentito Nemtelea che ha riferito di un gesto volontario della De Souza; una versione che si è subito scontrata con il racconto di alcune delle poche persone presenti a quell’ora nel palazzone in via Fasan ad Ostia, i cui appartamenti sono interamente occupati solo nel periodo estivo; in pochi vi abitano tutto l’anno. Quelli che c’erano hanno comunque riferito che c’era stata una delle furibonde liti fra i due. Da Roma venerdì è rimbalzata la voce che l’indagato, dopo aver negato alcuna responsabilità, avesse ammesso di aver messo le mani al collo della donna e averla poi gettata nel vuoto. Una versione che deve però ancora essere confermata e sul punto l’autopsia che verrà effettuata entro pochi giorni dirà molto su come è morta Angelina Soares De Souza, un passato da ballerina, ma poi un’esistenza difficile segnata anche dalla droga.

p. erc.