Dono di 136mila euro agli ospedali pediatrici

Conad Adriatico annuncia la donazione di 136.000 euro a sostegno di cinque importanti ospedali attivi con progetti pediatrici nei territori in cui opera, grazie all’iniziativa di collezionamento solidale ’Una collezione da favola’ attiva nei punti vendita Conad da ottobre a dicembre 2023. Lo straordinario risultato dell’iniziativa, attiva dal 30 ottobre al 31 dicembre 2023 e realizzata in collaborazione con Goofi by Egan, è frutto del prezioso contributo dei clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, che hanno acquistato 12 soggetti natalizi della linea GoofI, ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata. Per ogni prodotto venduto, infatti, Conad Adriatico ha devoluto 50 centesimi a favore di cinque ospedali nelle Regioni in cui opera per finanziare progetti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

"L’edizione di quest’anno della nostra iniziativa natalizia è stata rinnovata con forte impegno, un elemento cruciale per la nostra comunità" ha affermato Antonio Di Ferdinando, ad di Conad Adriatico. "Iniziative come questa, che abbracciano la sostenibilità sia in termini sociali che ambientali, riflettono in modo completo la nostra visione e il nostro approccio operativo. È nostra intenzione rafforzare quotidianamente il legame con la comunità in cui operiamo, supportando progetti che possano effettivamente migliorare la vita delle persone. Siamo entusiasti dei risultati ottenuti, che riflettono il lavoro congiunto e l’impegno della Cooperativa e di tutti i nostri Soci e Clienti, la cui partecipazione attiva e generosa ha giocato un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa".

Gli ospedali e i reparti pediatrici interessati dalle donazioni sono Ospedale San Salvatore - L’Aquila, Ospedale San Timoteo di Termoli (CB), Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, Fondazione Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona. La campagna di collezionamento solidale del periodo natalizio vede da anni impegnata Conad Adriatico a fianco di importanti ospedali pediatrici delle cinque regioni in cui opera con risultati davvero preziosi. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in tutto 27, ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad "Sosteniamo il futuro".