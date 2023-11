Doppio appuntamento con Pablo Neruda

Doppio appuntamento venerdì alle 18 a palazzo dei Capitani e domenica alle 18 al teatro dei Filarmonici, con la rassegna in due tempi organizzata dall’associazione ‘VisionAria’ di San Benedetto per commemorare i 50 anni dalla morte del grande poeta cileno Pablo Neruda, scomparso il 23 settembre 1973. La ‘Serata Neruda’ di venerdì, a ingresso libero, è un’anteprima fatta di racconti, filmati, poesie e canzoni, condotta da Daniela Fioravanti, dove si ricostruisce quella parte di storia del XX secolo di cui Neruda fu testimone, protagonista e vittima. ‘Ardiente paciencia - La mia vita con Pablo Neruda’ di domenica è un monologo drammatico con canzoni, ispirato alla vita e all’autobiografia della terza moglie di Neruda, Matilde Urrutia, interpretata e cantata dall’attrice Valentina Pacetti. In scena anche Maria Emilia Corbelli, che eseguirà alcuni brani dal vivo al bandoneón e alla fisarmonica.

l. c.