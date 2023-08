Doppio riconoscimento per il vino Colle Vecchio di Cocci Grifoni

Doppio premio per il vino Colle Vecchio Offida Docg Pecorino 2022 della Tenuta Cocci Grifoni all’edizione 2023 del prestigioso concorso "International Wine Challenge". A brillare è stata l’annata 2022 di un vino che si è rivelato cruciale per il panorama vitivinicolo della regione Marche e non solo: il Colle Vecchio Offida imbottigliato in purezza per la prima volta nel lontano 1990 da Guido Cocci Grifoni, l’artefice della riscoperta del vitigno. Due premi di rilievo quindi, per un vino e un vigneto altrettanto importanti. Il Colle Vecchio Offida Docg Pecorino 2022 si è aggiudicato la medaglia d’oro, con 95 punti su 100, e il trofeo per il miglior Pecorino in gara all’International Wine Challenge 2023. "È un onore aver ricevuto questi riconoscimenti dall’International Wine Challenge. E siamo ancora più emozionate perché il ColleVecchio ha per noi un sapore speciale di storia e bellezza, che ci impegniamo a portare avanti con la stessa audacia e il medesimo rispetto del territorio che ha sempre caratterizzato l’operato della nostra Tenuta", ricordano Marilena, Marta e Camilla Cocci Grifoni. La nuova annata premiata del Pecorino è già disponibile con rinnovata veste grafica.