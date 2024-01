Due aree camper ad Arquata: saranno a Pretare e Pescara del Tronto

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato due progetti di accoglienza turistica nel territorio di Arquata. Nello specifico, si tratta di due aree camper: una vedrà la luce nella frazione di Pretare e l’altra a Pescara del Tronto. Per quanto riguarda il primo caso, l’importo totale del progetto è di 240.000 euro, di 190.000 a valere sui fondi della Struttura commissariale e 50.000 a carico del Comune, utili a realizzare 18 piazzole per la sosta dei mezzi (di cui quattro da 60 metri quadrati), viabilità interna e spazi verdi. Per ogni due piazzole verrà impiantata una colonnina con due attacchi di corrente elettrica e acqua potabile. L’area proposta è stata scelta sulla base di uno studio elaborato dalla Facoltà di Architettura e si trova nelle vicinanze del nucleo Sae, ed è pertanto già servita. A Pescara, invece, l’importo totale del progetto è di 284.000 euro (250.000 da fondi commissariali e 34.000 dal Comune) per dare vita a 30 piazzole e, anche in questo caso, viabilità interna e verde. L’area camper, già impiegata per servizi di emergenza durante il terremoto, è costituita da spazi su cui hanno sostato i mezzi dei Vigili del Fuoco e si trova lungo la Salaria, in adiacenza della zona Sae.