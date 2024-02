Due assistenti per il Pergolesi

La Regione Marche ha pubblicato un avviso pubblico per l’avviamento a selezione art. 16 L. 56/87 di due coadiutori (Classificazione Istat 8 - 1°Digit - Professioni non qualificate) a tempo pieno (36 ore settimanali) e determinato (dalla data di presa servizio fino al 31/10/2024), posizione economica Area Prima- Coadiutore Iniziale anni 0-2 presso il Conservatorio di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. Le due persone che saranno selezionate si occuperanno di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, pulizia, custodia e pertinenze, collaborazione con il personale docente e non docente per il funzionamento dell’Istituto. Per tutte le informazioni relative a questo avviso è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Fermo ai seguenti recapiti: email centroimpiegofermo.art16@regione.marche.it, telefono: Bartolomei Angela 0734 212663 - Di Iorio Giorgia 0734 212645. E’ altresì possibile consultare ulteriori dati di contatto dei Centri per l’Impiego, al link https://www.regione.marche.it/contatta-cpi. Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma telematica denominata “Janet” accessibile al link https://janet.regione.marche.it/ ed unicamente durante la finestra temporale (fuori di tale periodo, la piattaforma non consente il caricamento della domanda) che sarà aperta dallle ore 00:00 del 20 febbraio 2024 alle ore 23.59.59 del giorno 21 febbraio 2024. Non sono ammesse altre forme diproduzione o invio della domanda di partecipazione. Qualora l’interessato sia impossibilitato all’utilizzo di mezzi informatici, è garantita la possibilità all’utente, di rivolgersi al Centro per l’impiego, previo appuntamento, per l’accesso in auto-consultazione attraverso un Pc dello stesso Centro.