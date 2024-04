Earth day con la diocesi ascolana. Domani tavola rotonda con Zuppi

Weekend all’insegna dell’ambiente e della pace, con la seconda edizione dell’ ‘Earth day’ organizzato dalla Diocesi di Ascoli. "Si tratta di una serie di eventi in cui riflettiamo e preghiamo per la pace – commenta il vescovo Palmieri –, ma in modo particolare cerchiamo di coinvolgere la città, con protagonisti di primo livello che offriranno chiavi di lettura importanti. Vogliamo comprendere insieme come la guerra è distruzione totale, di vite umane, di case, di mondo naturale. La guerra è il risultato di un uomo che impazzisce e distrugge la sua stessa vita. Vogliamo lanciare questo segnale a tutti, pregare e far sentire che la pace è il nostro destino inevitabile, per il quale dobbiamo fare di tutto – e conclude –. Non è una richiesta cristiana, ma una richiesta di tutti, per questo abbiamo organizzato una preghiera interreligiosa".

Il programma dell’Earth day Ascoli partirà domani, con la collaborazione dell’Università di Camerino che allestirà laboratori aperti a tutta la cittadinanza, e in particolare agli studenti, a partire dalle ore 10 in piazza Sant’ Emidio. Nel pomeriggio le attività si sposteranno in Cattedrale, dove dalle 16.30 si terrà la tavola rotonda dal titolo ‘Una sola terra, le sfide ambientali in un mondo in guerra’ che sarà moderata dal presidente di Earth day Italia Pier Luigi Sassi con interventi del cardinale Matteo Maria Zuppi presidente della Cei, del direttore generale affari politici e sicurezza della Farnesina Pasquale Ferrara, della giornalista italo siriana Asmae Dachan e del vicepresidente dell’Istituto di Ricerche internazionali archivio disarmo Maurizio Simoncelli. La due giorni si concluderà poi domenica, con la messa sul sagrato di piazza Arringo delle ore 10, seguita alle 11.30 da una preghiera interreligiosa per la pace, con interventi in diretta e registrati di induisti, musulmani, ebrei, seguiti dalla riflessione del patriarca di Gerusalemme cardinale Pizzaballa e una testimonianza del parroco di Gaza, P. Gabriel Romanelli.

A conclusione, i rappresentanti delle religioni pianteranno un arbusto nel giardino vescovile, mentre ai presenti sarà consegnato un QR-code per offrire un albero alla foresta della Diocesi di Ascoli, che nascerà attraverso Treedom. Per i partecipanti alla tavola rotonda è stato previsto un parcheggio riservato (Ex seminario) al quale si potrà accedere ritirando in Curia gratuitamente un tagliando apposito, disponibile fino a esaurimento posti.

Ottavia Firmani