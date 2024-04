Ecco ’Belle dentro e fuori’: si parte sabato

La Ripani Bags apre alla cultura e al sociale i suoi ampi spazi in via San Martino e lo fa organizzando una rassegna di eventi e incontri quindicinali dedicati alle donne e alla loro forza, in cui si potranno condividere tempo e spazio su vari temi, con un drink finale. Dal titolo ’Belle dentro e fuori’, la rassegna gode del patrocinio dell’assessorato alla Pari opportunità del comune. "E’ un desiderio che coltivavo da tempo e ho fortemente voluto questa rassegna – afferma Gabriella Ripani – l’obiettivo è di creare uno spazio per incontri, confronti e discussioni alle donne che hanno da raccontarsi, in termini di successi riscossi, a livello sociale, imprenditoriale culturale, sportivo e artistico, ma anche a chi la quotidianità la vive in modo diverso. In futuro questo luogo offrirà anche la possibilità di leggere ed incontrarsi, nella quotidianità". Per la consigliera Elena Piunti "è una bella iniziativa, che potrà offrire spunti di riflessione che possono essere utili". Partenza per il ciclo sabato 20 aprile, alle ore 16, con la mostra d’arte e il convegno ’La bellezza nell’arte’, con le opere di Carina Pieroni, Laura Nardinocchi, Tiziana Marchionni, Maya Antonenko, Luigi Pierantozzi e Daniele Merli e gli interventi dell’esperta di storia dell’arte Gloria Gradassi e del pittore Carlo Gentili. A guidare l’evento saranno Domenico Parlamenti, artista e presidente dell’associazione Alchimie d’arte e il giornalista Andrea Barchiesi. Quest’ultimo condurrà anche il secondo incontro, sabato 4 maggio, alle 17: dal titolo ’La vera attenzione inizia da te’ vedrà l’intervento del dottor Giorgio Tordini, sulla prevenzione e una sana alimentazione della donna e di Gabriella Ripani e Damiano Tanucci sulla moda e la creatività che fanno bene alla mente.

Stefania Mezzina