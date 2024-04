Ecco i fondi per il prolungamento della scogliera

Approvato dalla Giunta del comune di Grottammare il progetto e il finanziamento per il prolungamento e riprofilatura della scogliera frangiflutto realizzata l’anno scorso a nord della foce del torrente Tesino. Una barriera che avrebbe dovuto proteggere dalle mareggiate il tratto più a nord dell’area verde sulla balconata, ma il risultato è stato praticamente nullo, poiché dopo qualche mese, alla prima mareggiata la scogliera è per buona parte sprofondata. Ora il progetto prevede il prolungamento della barriera di scogli che passa da 85 a 100 metri e la rifioritura dei tratti abbassatesi nel corso dei mesi. Un lavoro che era costato 330mila euro di cui 99 mila, pari al 30%, pagati con un mutuo acceso dal Comune ed i restanti finanziati dalla Regione Marche con i fondi per la difesa della costa. L’amministrazione comunale ha chiesto un ulteriore finanziamento per allungare la struttura che, secondo i tecnici, dovrebbe riuscire a chiudere il varco alle mareggiate. Per i lavori previsti sono stati stanziati, dalla Regione, altri 165mila euro di cui 142mila per i lavori e il resto per iva e oneri di sicurezza. Il progetto è stato redatto dall’architetto Bernardino Novelli.