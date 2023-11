Ecco il diario della gentilezza

La Croce Rossa italiana ha sviluppato uno strumento educativo volto a promuovere comportamenti orientati alla sostenibilità, all’educazione e alla gentilezza verso il prossimo. ‘Il Diario della Gentilezza,’ che è destinato a i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni . Nei giorni scorsi anche la Croce Rossa di Ascoli-Castel di Lama ha consegnato, agli alunni delle quinte classi della primaria di via Adige (a breve anche alle classi di Largo Petrarca e Villa Sant’Antonio), il diario. I rappresentanti della Croce Rossa di Castel di Lama, supportati dagli amministratori comunali Stefano Falcioni, Patrizia Stipa e Diana Paoletti hanno organizzato la lodevole iniziativa. "Per l’amministrazione comunale – ha dichiarato il vice sindaco Stefano Falcioni – è stata l’occasione per ricordare che alcuni problemi come il bullismo, cyber bullismo sono, in alcuni casi, ancora presenti nei luoghi di formazione culturale, sportiva e sociale frequentati dai nostri piccoli e che una società forte e coesa si fonda su principi di gentilezza e solidarietà reciproca".