Ecco il ponte di Porta Romana Ora Maggiore

Nel segno della tradizione, anche il sestiere di Porta Romana ha realizzato il ‘ponte’ in vista della Quintana di domenica. Come al solito, i ragazzi rossoazzurri hanno dipinto il tratto di strada antistante la sede del sestiere, lungo viale Treviri. In tanti, nella notte tra lunedì e martedì, si sono ritrovati per dar vita al bozzetto ideato dalla sestierante doc, e assessore comunale agli eventi, Monia Vallesi. Nell’opera campeggia un cavaliere, mentre monta il suo cavallo, lancia in resta, pronto per assaltare il moro. Disegnata anche una pergamena nella quale compaiono le prime parole con cui si apre il bando della Quintana, ovvero ‘Per reverentia et devotione’. Inoltre, sul ponte rossoazzurro è stato realizzato anche un pentagramma, come omaggio alle chiarine e ai loro squilli caratteristici. Insomma, un’opera molto legata alla tradizione, che non ha inteso lanciare messaggi particolari né provocazioni, come invece avvenuto per altri ponti cittadini. Manca all’appello, adesso, soltanto il ponte di Porta Maggiore, che verrà realizzato nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri pomeriggio, intanto, sono tornati in pista i cavalieri. Dopo le prove di lunedì, che erano aperte al pubblico e che hanno visto la partecipazione di tutti i sestieri, ieri i test si sono svolti a porte chiuse e hanno preso parte alla seduta soltanto quattro cavalieri: Lorenzo Melosso di Porta Romana, Lorenzo Savini di Porta Maggiore, Denny Coppari di Porta Tufilla e Luca Innocenzi di Porta Solestà. Assenti, invece, Nicholas Lionetti della Piazzarola e Tommaso Finestra del sestiere di Sant’Emidio. Le prove di ieri, comunque, sono state poco significative e hanno rappresentato l’occasione, per i cavalieri, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della Quintana.

m.p.