Ecco il progetto ’Avverabile’. Lavoro alle persone più fragili

Si chiama ‘AvverAbile. Agenzia sociale per il lavoro’, il progetto, ammesso a finanziamento dalla Fondazione Carisap per un importo di 200 mila euro, della cooperativa ‘Pagefha’ volto a favorire l’occupabilità di persone in condizione di fragilità residenti nel Piceno. Realizzato in sinergia tra enti del terzo settore, ambiti territoriali sociali, istituti scolastici e agenzie private per il lavoro, il progetto è stato presentato in risposta al bando della Fondazione Carisap finalizzato a sostenere interventi proposti da partenariati per l’inclusione e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e in situazione di vulnerabilità. "Il progetto – dice il presidente della Fondazione Carisap, Maurizio Frascarelli – è stato previsto nel nostro piano pluriennale e riguarda la costituzione di un’agenzia sociale nata dalla sinergia tra gli enti del terzo settore e quelli pubblici, per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati. Il contributo della Fondazione è di 200mila euro su un costo complessivo della progettualità di circa 250mila euro". La proposta progettuale prevede, dunque, la creazione di un’agenzia sociale per il lavoro costituita da un’ampia rete di partner composta da: Pagefha, On The Road, Abilita, Casa di Asterione e Sorda Picena, che opereranno in sinergia con gli ambiti territoriali sociali 21, 22 e 23, l’Ast di Ascoli (Umea e Dsm), gli istituti scolastici superiori ‘Orsini-Licini’ e ‘Ulpiani’ e le agenzie per il lavoro. "Il progetto si articola in una rete di interventi – continua Marcella Perongini, referente Pagefha – per favorire l’occupabilità delle persone in condizioni di maggior svantaggio, che parte dall’intercettazione precoce dei talenti dei ragazzi fin dagli ultimi anni del ciclo scolastico, passa per lo sviluppo di abilità che favoriscono la possibilità di accedere al mondo del lavoro e arriva fino alla collocazione vera e propria". ‘AvverAbile’ vuole favorire graduali processi di inclusione lavorativa, rispondendo al bisogno di benessere, autodeterminazione e autonomia dei destinatari: giovani e adulti fragili in condizione di disabilità o in situazione di svantaggio, vittime di violenza di genere, over 40, stranieri, care-leavers, inoccupati o disoccupati.

Lorenza Cappelli