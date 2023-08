Ecco la Bandiera gialla: "San Benedetto comune ciclabile"

San Benedetto è Bandiera Gialla anche nel 2023. Il Comune ha ricevuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di ’Comune Ciclabile’ da parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – Fiab Onlus. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 28 a Fano dove il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Capriotti, uno dei promotori dell’iniziativa insieme al consigliere comunale Fabrizio Capriotti, ha rappresentato l’Amministrazione comunale rivierasca. La candidatura fu avanzata per la prima volta nel 2022 con apposita deliberazione di Giunta e San Benedetto è ufficialmente entrata a far parte del programma ’Comuni Ciclabili’ per il triennio 2022-2024. "Far parte del programma ’Comuni Ciclabili’ – ha detto il vicesindaco Capriotti – è uno stimolo continuo a tenere alta l’attenzione verso la mobilità dolce, alternativa all’auto, e a tenere in giusta considerazione l’utilizzo della bici e gli spazi a essa collegati. Nel nuovo tratto del percorso ciclopedonale di via Moretti sono infatti stati aggiunti 20 posti bici e relative rastrelliere. Così come sul lungomare sono stati installate nuove rastrelliere per oltre 200 posti".