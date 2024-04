Ecco la piazzola per l’eliambulanza:: "Importante servizio"

Sempre più i comuni dell’entroterra sentono il bisogno di sentirsi collegati con i centri sanitari specializzati. Il modo migliore è quello di dotarsi di una piazzola per l’atterraggio e il decollo dell’Eliambulanza per consentire soccorsi in tempi molto rapidi che altrimenti non sarebbero possibili a causa della distanza dagli ospedali. Dopo Montefiore dell’Aso, ora arriva anche la notizia che Montalto Marche ha quasi completato la costruzione dell’eli superficie appena fuori del centro abitato. "L’avevamo promessa ed eccola realizzata – afferma il sindaco Daniel Matricardi – La piazzola sarà destinata ad importanti servizi sanitari, sociali e di protezione civile. Grazie e tutte le persone che si sono impegnate e adoperate per la realizzazione di questa infrastruttura così cruciale per il nostro territorio dell’entroterra". Come per Montefiore dell’Aso, anche questa pista di atterraggio per l’eliambulanza nel comune di Montalto Marche è stata costruita grazie a finanziamenti a fondo perduto, seppur con bandi differenti. Il risultato non cambia ed è quello di fare il possibile per venire incontro alle esigenze delle popolazioni che si trovano in territori meno agibili in caso di emergenza sanitaria.