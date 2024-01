Ecco la ’Scuola alimentare’

Un percorso di informazione per chi pensa al benessere, questa la proposta dell’associazione ‘Francesco Stabili’ di Ascoli, in partenza venerdì. ‘Scuola alimentare’ è un viaggio semestrale all’interno del mondo del cibo, della nutrizione e del territorio, composto da sei appuntamenti previsti per la prima edizione: dall’incontro con le materie prime di ‘Grano’, azienda agricola locale, fino al vino biologico, passando per i legumi di ‘Sibillini Renaissance’ cucinati dallo chef di cucina vegetale Alessandro Caioni. La direttrice dell’associazione Sonia Arina commenta così l’evento in programma:"Siamo un gruppo di cittadini che ha volontà di partecipare e costruire insieme per il territorio, per questo abbiamo proposto vari progetti legati alla crescita e alla consapevolezza, trattando temi importanti per la comunità. Oggi ci concentriamo su uno degli aspetti fondamentali per l’essere umano: la nutrizione. Non mangiamo bene, e vista la stretta correlazione tra qualità del cibo e il benessere, dobbiamo rimediare. Abbiamo perciò pensato a questo progetto come una sinergia di differenti attori: in primis i cittadini, che costituiranno il gruppo di riferimento, insieme ai produttori del nostro territorio, che condividono la scelta di rispettare la natura, la stagionalità e il suolo". Franca Maroni, fondatrice di Fidapa, associazione che collabora alla realizzazione del progetto, aggiunge: "Durante gli incontri parleremo anche dell’aspetto sociologico del cibo. Può essere critica, protesta, comunicazione. Il cibo è socializzazione, è lo strumento base della vita". È necessario prenotare entro 2 giorni prima dell’evento. Per info: 335 544 5144 o libericittadinipiceni@protonmail.com.

Ottavia Firmani