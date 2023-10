Ecco ’Oltre la maschera’, workshop con Brugnera

Opportunità di formazione nel mondo del teatro grazie al workshop ‘Oltre la maschera, alla ricerca del nostro io interiore’ organizzato dalla Compagnia dei Folli. Il corso si svolgerà al teatro Palafolli, da oggi a domenica, e sarà guidato da Andrea Brugnera, rinomato esperto teatrale. Promosso all’interno del progetto ‘Myma – Myths & Masks of the future’ e co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito di Europa creativa, il workshop sarà un’esperienza unica per operatori di teatro sociale e persone con disabilità. Si propone di andare oltre le apparenze e di scavare a fondo nell’io interiore, esplorando le emozioni, i desideri e le sfumature della personalità umana attraverso l’arte scenica. Il laboratorio teatrale sarà incentrato sulla scoperta della maschera in rapporto all’individualità dell’attore, passando attraverso temi di cruciale importanza quali la costruzione del totem, l’energia, lo studio della gestualità e delle espressioni facciali, il rapporto con gli oggetti e la caratterizzazione di ogni singolo personaggio in base alle diverse tipologie di maschera. Andrea Brugnera guiderà i partecipanti in un viaggio di auto-scoperta che li aiuterà a liberare il proprio potenziale creativo e ad abbracciare la loro autenticità. Info:0736352211.