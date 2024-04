Ecco ‘Piceni Gusto DiVino’. A maggio da Montalto ad Ascoli

Passeggiate tra i vigneti, cene in cantine e menù particolari: in arrivo i sei appuntamenti del mese di maggio con ‘Piceni Gusto DiVino’, il progetto cofinanziato dalla regione che vede in programma iniziative a tema vino nel Fermano e nel Piceno. Dal 5 al 29 maggio, infatti, gli appassionati di vino, e non solo, potranno partecipare a 6 differenti degustazioni in compagnia di sommelier, chef e produttori che provvederanno a spiegare abbinamenti e raccontare i prodotti. Si comincia a Montalto delle Marche domenica 5 maggio a pranzo, con un evento ambientato nello storico Palazzo Paradisi, dove ad aspettare gli ospiti ci sarà un menù preparato da ‘Sottoscala gusteria di sisto V’ in abbinamento ai vini proposti da Vigna Cava, Tenuta Cà Sciampagne ed azienda agricola bio-logica Tavio. L’auditorium Sant’Antonio da Padova, ad Ortezzano, sarà invece il punto di ritrovo per la serata del 10 maggio che, in questo sito di particolare pregio storico e artistico, prevede anche l’esibizione di artisti locali. In questa occasione il menù proposto sarà di ‘Da Sebastiani’, con i vini delle aziende vinicole Cossignani L.E. Tempo, Tenuta Cocci Grifoni e Maria Pia Castelli. Il 15 maggio, invece, è la volta delle birre di territorio, con i birrifici Kukà, Jester Birrificio Agricolo e Mukkeller accompagnate dalle proposte gastronomiche di ‘Le papillon’ ad Altidona. Il 19 maggio è in programma, invece, la serata in cantina, con inizio alle ore 18.30 presso l’azienda agricola ‘Pantaleone’, con la loro degustazione di vini naturali. Si torna sulle birre per la quinta serata del programma: il 23 maggio a Grottammare, i sapori dei Sibillini verranno evocati anche grazie ai birrifici Carnival, Babylon e Ottozampe e dalle proposte gastronomiche dall’Osteria infinito. A chiudere il mese, l’ultimo appuntamento è per il 29 maggio, nel centro storico di Ascoli, con il menù dell’osteria ‘Il vinattiere’ e i vini in abbinamento di Cantina Sesì, Le Canà e Valter Mattoni. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito ufficiale: www.dallavignaallatavola.marcheandwine.it.

L’iniziativa è interna al progetto ‘enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola", pensato per far conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche marchigiane, servite e raccontante da chef e produttori: dai vini docg, doc e igt delle Marche, alle birre artigianali e agricole, accompagnati a piatti elaborati e preparati con prodotti locali. Ottavia Firmani