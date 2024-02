Elettromeccanico e frigorista con esperienza

Azienda di San Benedetto ricerca elettromeccanico con esperienza in saldatura, montaggio e smontaggio cuscinetti, pompe e sostituzioni parti meccaniche, da assumere con contratto a tempo determinato su turni (6-14, 14-22, 22-6) o giornaliero (8-12.30 e 14-17.30). Sempre per la sede di San Benedetto si ricerca anche un frigorista con esperienza e conoscenza del funzionamento dell’impianto produzione freddo ammoniaca, in possesso dell’abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore. Anche in questo caso quello proposto è un contratto a tempo determinato su turni (6-14, 14-22, 22-6) o giornaliero (8-12.30 e 14-17.30). Chi fosse interessato dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli. E’ possibile inviare una email a centroimpiegoascolipiceno.ido@regione.marche.it oppure contattare il numero telefonico 0736/352800.