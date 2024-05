Elezioni Ue, si vota anche online

In occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, gli elettori affetti da gravissime infermità o in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per persone con disabilità, potranno esercitare il diritto al voto direttamente dal proprio domicilio. Per poter usufruire di questa opportunità, gli elettori dovranno inviare la richiesta nella forma di una dichiarazione in carta libera nella quale si attesta la volontà di esprimere il voto dall’abitazione in cui dimorano e l’indirizzo della stessa. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia della tessera elettorale del richiedente e dal certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’AST di Ascoli in data non anteriore al 25 aprile che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni a partire dalla data di rilascio del certificato o delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Le richieste tra il 30 aprile e il 20 maggio.