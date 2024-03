Emergenze e formazione volontari

‘Normalmente eccezionali’. E’ questo il titolo del progetto promosso dalla Protezione Civile di Comunanza e supportato sia dalla Whirlpool che dal Comune, dalla Regione e da diversi stakeholder del territorio. L’iniziativa, che si articolerà per tutto l’anno, parte dalla formazione dei nuovi volontari, passa per l’informazione e arriva al reclutamento. "Ci occuperemo di formare il personale ed entreremo anche nelle scuole – spiegano i vertici dell’associazione -. Saremo presenti sul territorio comunale con un gazebo al fine di diffondere quante più informazioni possibili. I volontari stanno diventando sempre più delle figure formate ad intervenire in caso di calamità. Sono innumerevoli i corsi formativi finalizzati alle emergenze e infatti, grazie all’entusiasmo delle nuove leve e soprattutto dei giovani che iniziano ad avvicinarsi con curiosità, il nostro gruppo sta raggiungendo un discreto livello professionalità e consapevolezza".