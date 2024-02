Emozioni, un progetto per le elementari

L’Isc Rodari-Marconi di Porto Sant’Elpidio continua ad adoperarsi per lo sviluppo personale e sociale degli studenti. Questa volta, grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione cassa di risparmio di Fermo attraverso il Bsi (Bando Scuola Innova), i ragazzi delle scuole primarie G.Rodari, L.Mercantini e Martiri della Resistenza e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Marconi, avranno l’opportunità di vivere esperienze uniche e indimenticabili, di conoscere, comprendere e gestire maggiormente le proprie emozioni, di entrare in relazione con l’altro. Il progetto, con la finalità principale di massimizzare situazioni di benessere e minimizzare situazioni di disagio, si snoda attraverso laboratori di arte terapia e teatro, percorsi di yoga della risata, percorsi realizazti con una figura esperta in pedagogia, incontri con Diego Mecenero, scrittore del bestseller ‘Lo Smontabulli’. Le varie azioni partiranno da febbraio 2024, sia in orario curricolare sia extracurricolare, e termineranno con la chiusura dell’anno scolastico 2023/2024. "Tutto parte dalle emozioni e dalle relazionl – spiega la preside Ombretta Gentili –. Così si ha la possibilità di dare ai nostri studenti maggiori strumenti per conoscere se stessi e gli altri".