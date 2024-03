Ente scuola edile, accordo con l’Università

Un canale diretto tra il mondo dell’università e quello del lavoro. Nel pomeriggio di mercoledì nella sede dell’Ente scuola edile delle province di Ascoli e Fermo è stato presentato l’accordo quadro sancito tra l’Università di Camerino (Unicam), Scuola di ateneo architettura e design (Saad) e Cup per le attività di formazione innovative relative al settore delle costruzioni. Un’unità di intenti che fa seguito a quanto già annunciato lo scorso 5 ottobre quando si era già parlato di unire le forze per contribuire alla formazione di figure professionali idonee agli attuali contesti tecnologici. Presente in quell’occasione anche il sindaco Marco Fioravanti. Stavolta si è provveduto ad annunciare l’attivazione dell’accordo sottoscritto nei mesi scorsi per l’implementazione di programmi formativi avanzati nel settore delle costruzioni attraverso l’organizzazione dei primi due corsi rivolti agli studenti della Saad. Si è già giunti alla conclusione del corso di 16 ore sulla formazione dei lavoratori, poi seguito anche dall’altro indirizzo di 56 ore sulla contabilità di cantiere che ha visto compresi moduli teorici, pratici e visite in cantiere per avere una preparazione completa.

"Guardando al futuro siamo entusiasti di annunciare l’intenzione di avviare un corso più avanzato utilizzando la tecnologia della mixed reality – il pensiero di Roberto Rossetti, presidente dell’Ente scuola edile –. Questo innovativo approccio permetterà ai nostri operatori di sovrapporre modelli virtuali al mondo reale, consentendo una visualizzazione precisa delle interferenze, dei cambiamenti e l’utilizzo dei modelli bim direttamente sul sito di lavoro. Tale iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’integrazione delle più moderne tecnologie nel settore delle costruzioni". Rispetto a quanto detto andranno ad aggiungersi anche corsi di formazione specifici su gare d’appalto, project management, sistemi compositi di carbonio e demolizione controllata, e visite in cantiere, al fine di garantire una preparazione completa e specializzata ai professionisti del settore. Ad aderire sono già state alcune importanti aziende del territorio come Gaspari Gabriele Srl, Panichi Srl, Turla Costruzioni Srl ed Ubaldi Costruzioni Spa. Ciò riflette l’impegno costante dell’ente scuola edile nel fornire formazione di alta qualità e all’avanguardia per rispondere alle sfide sempre crescenti del settore delle costruzioni.

mas.mar.