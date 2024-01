Epifania, chiusura col botto: gli eventi del weekend

Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, in quasi tutti i comuni si chiude il calendario delle manifestazioni per il Natale. Oggi alle ore 17, a Grottammare, piazza Sisto V, scenderanno le Befane dalla parte più alta del campanile che porteranno piccoli regali a tutti i bambini presenti sulla piazza, con animazioni e giochi per i più piccoli. Domani, invece, nel Parco Calise, vi sarà l’ultima rappresentazione del Presepe vivente con ingresso dalle ore 16,30. A Cupra Marittima, sabato alle 15,30 arriveranno le Befane in piazza Possenti, alle 17,30 vi sarà l’estrazione della Lotteria di Natale e alle 21,15 il concerto nella Chiesa S. Basso. A Monteprandone arriveranno i Re Magi dalle ore 9 nelle parrocchie Sacro Cuore e Regina Pacis, poi al Santuario di San Giacomo e a seguire nella Chiesa di S. Niccolò di Bari a Monteprandone. Alle 15,30 arriverà la Befana in piazza dell’Unità a Centobuchi. A Ripatransone alle ore 15,30, al teatro Mercantini ci sarà la Tombolata di Natale e a seguire, alle 17,30 il concerto a cura della Orchestra Picena. A Montalto Marche ci sarà il 10° raduno delle Befane montaltesi con la Banda cittadina.