Erasmus, Alberghiero in prima linea. Fino a lunedì ospiti gli studenti dell’istituto spagnolo di Palencia

Dal 15 al 25 marzo, l’Istituto di istruzione superiore alberghiero ’Filippo Buscemi’ di San Benedetto è di nuovo protagonista di un progetto Erasmus che prevede la presenza a scuola e in alcune strutture ricettive ristorative cittadine, di studenti provenienti dall’IES Virgen de la Calle, istituto tecnico professionale alberghiero di Palencia (Spagna). Sono quattro studenti spagnoli che lavorano e studiano fianco a fianco agli studenti italiani, in aula e nei moderni laboratori dell’istituto sambenedettese, accompagnati dalla professoressa Blanca García del Río, responsabile dei progetti Erasmus nell’istituto spagnolo e dalla professoressa Carmen Maria Hernández De Andrés, docente di marketing e sala vendita. Sempre provenienti dallo stesso istituto spagnolo, saranno presenti sei studenti frequentanti l’ultimo anno del percorso di studio superiore, che effettueranno per tre mesi, un tirocinio lavorativo finanziato dal progetto Erasmus Pro, presso strutture ristorative cittadine. "Siamo lieti di ospitare la delegazione spagnola – ha affermato il dirigente scolastico Vincenzo Moretti – leader nelle progettazioni nonché scuola ambasciatrice Erasmus in Spagna".